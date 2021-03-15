Çok yüksek riskli illerden Edirne'nin İpsala ilçesinde ev ziyaretleri yasaklandı

Korona risk haritasına göre çok yüksek riskli iller arasında bulunan Edirne'nin İpsala ilçesinde, bulaşın önlenmesi amacıyla ev ziyaretlerinin yasaklanmasına karar verildi. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, "Vakaların bulaş oranının yüzde 90'ı ev ziyaretlerinden kaynaklanıyor. Lütfen herkesin sağlığı için duyarlı olalım. Birlikte başaracağız" ifadelerine yer verildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasına göre 'çok yüksek riskli' illerden Edirne'nin İpsala ilçesinde, bulaşın önlenmesi amacıyla ev ziyaretlerinin yasaklanmasına karar verildi. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçede vaka sayısının varyant virüsün de etkisiyle artış gösterdiği belirtildi. "Vakaların bulaş kaynağı yüzde 90 gibi yüksek oranda ev ziyaretlerinden kaynaklanıyor" ifadesine yer verilen açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla ev ziyaretlerinin geçici olarak yasaklandığı bildirildi.

"HASSASİYETİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ"

Vaka yayılım hızının önüne topyekun mücadeleyle geçilebileceği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Lütfen komşularımızın, akrabalarımızın, arkadaşlarımızın ziyaret taleplerini kabul etmeyelim. Hepimiz aile üyelerimizi bu konuda uyaralım. Kendimizin, ailemizin, sevdiklerimizin ve toplumun sağlığı için daha duyarlı olalım. Tüm kurallara uyarak en kısa sürede normalleşelim. Çaba ve hassasiyetiniz için teşekkür ederiz. Birlikte başaracağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı