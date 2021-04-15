Son dakika haber! Kocaeli'de patlama

Son dakika haberleri... Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bulunan bir döküm fabrikasında kazan patladı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bulunan bir döküm fabrikasında kazan patladı. Patlama nedeni ile çok sayıda yaralı olduğu bilgisi paylaşıldı. Patlama nedeni ile bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı