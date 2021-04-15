Son dakika haber! Kocaeli'de patlama
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Son dakika haber! Kocaeli'de patlama

Son dakika haber! Kocaeli'de patlama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri... Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bulunan bir döküm fabrikasında kazan patladı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bulunan bir döküm fabrikasında kazan patladı. Patlama nedeni ile çok sayıda yaralı olduğu bilgisi paylaşıldı. Patlama nedeni ile bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi. - KOCAELİ

Son dakika haber! Kocaeli'de patlama
Son dakika haber! Kocaeli'de patlama
Son dakika haber! Kocaeli'de patlama

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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