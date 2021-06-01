Son dakika haber | Kocaeli'de DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı
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Son dakika haber | Kocaeli'de DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı

Son dakika haber | Kocaeli'de DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı
Demirören Haber Ajansı / Mesut Çatak - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre KOCAELİ'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 5 şüpheli, gözaltına alındı.

KOCAELİ'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 5 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bu sabah terör örgütü DEAŞ üyelerine yönelik operasyon düzenledi. Terör örgütü içinde faaliyet yürüttükleri belirlenen 5 kişi, polis operasyonuyla gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mesut Çatak

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