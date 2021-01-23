Son dakika haber: Kısıtlamayı ihlal edip, polislere sinirlenen sürücü: Yaz kardeşim
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haber: Kısıtlamayı ihlal edip, polislere sinirlenen sürücü: Yaz kardeşim

23.01.2021 23:18 | Son Güncelleme: 23.01.2021 23:22
Son dakika haber: Kısıtlamayı ihlal edip, polislere sinirlenen sürücü: Yaz kardeşim

Gelen son dakika haberine göre SAKARYA'nın Karasu ilçesinde, il dışından geldiğini söyleyen sürücüye, sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı gerekçesiyle işlem yapıldı.

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde, il dışından geldiğini söyleyen sürücüye, sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı gerekçesiyle işlem yapıldı. Duruma sinirlenen sürücü, otomobilinden inip "Yaz kardeşim" diyerek kimliğini polislere verdi.

Polis ekipleri sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Karasu Plaj Caddesi'nde uygulama yaptı. Bu sırada 06 EF 6255 plakalı otomobil ekiplerce durduruldu. Otomobil sürücüsü il dışından geldiğini söylese de polis, mazeretini kabul etmedi. Sinirlenen sürücü otomobilinden inerek, "Yaz kardeşim" diyerek kimliğini polislere verdi. Polis ekipleri sürücüye sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı gerekçesiyle ceza kesti. 


Son dakika haber: Kısıtlamayı ihlal edip, polislere sinirlenen sürücü: Yaz kardeşim

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Levent KIZILASLAN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Abdülhamit Gül Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cansu Dere Ceyda Düvenci Jennifer Lopez Serenay Sarıkaya
Spor Serdar Aziz Ünal Karaman Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Gazete Cinayet Twitter Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber: Kısıtlamayı ihlal edip, polislere sinirlenen sürücü: Yaz kardeşim - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.1.2021 23:22:28. #1.16#
title