Son dakika haber... Kırılan trafik güvenlik aynası kazaya davetiye çıkarıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Son dakika haber... Kırılan trafik güvenlik aynası kazaya davetiye çıkarıyor

Son dakika haber... Kırılan trafik güvenlik aynası kazaya davetiye çıkarıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri... Eskişehir'de araç dönüşlerinde güvenliği sağlayan tepegöz trafik aynası kimliği belirsiz kişiler tarafından kırıldı.

Eskişehir'de araç dönüşlerinde güvenliği sağlayan tepegöz trafik aynası kimliği belirsiz kişiler tarafından kırıldı.

Huzur Mahallesi Hacı Süleyman Çakır Huzurevi yakınında bulunan ve araç dönüşünde kör noktaları gösteren trafik aynası vandallarca kırıldı. Huzurkent Sokak üzerinde dönüş noktasında konuşlandırılan ayna, arada bulunan duvar nedeniyle görünmeyen karşıdan gelen aracın sürücü tarafından fark edilmesini sağlıyor. Aynanın kırılması adeta kazaya davetiye çıkarıyor. Mahalle sakinleri ve sürücüler ise sorumluların cezalandırılmasını istiyor. - ESKİŞEHİR

Son dakika haber... Kırılan trafik güvenlik aynası kazaya davetiye çıkarıyor
Son dakika haber... Kırılan trafik güvenlik aynası kazaya davetiye çıkarıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Sergey Lavrov Süleyman Soylu Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Tarkan Seda Sayan Hande Erçel Demet Akalın
Spor Ali Koç Gökhan Töre Metin Oktay Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haber... Kırılan trafik güvenlik aynası kazaya davetiye çıkarıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.5.2021 12:50:00. #1.16#

title