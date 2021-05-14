Son dakika haber... Kırılan trafik güvenlik aynası kazaya davetiye çıkarıyor

Son dakika haberleri... Eskişehir'de araç dönüşlerinde güvenliği sağlayan tepegöz trafik aynası kimliği belirsiz kişiler tarafından kırıldı.

Eskişehir'de araç dönüşlerinde güvenliği sağlayan tepegöz trafik aynası kimliği belirsiz kişiler tarafından kırıldı.

Huzur Mahallesi Hacı Süleyman Çakır Huzurevi yakınında bulunan ve araç dönüşünde kör noktaları gösteren trafik aynası vandallarca kırıldı. Huzurkent Sokak üzerinde dönüş noktasında konuşlandırılan ayna, arada bulunan duvar nedeniyle görünmeyen karşıdan gelen aracın sürücü tarafından fark edilmesini sağlıyor. Aynanın kırılması adeta kazaya davetiye çıkarıyor. Mahalle sakinleri ve sürücüler ise sorumluların cezalandırılmasını istiyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı