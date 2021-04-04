Son dakika haber: Kırıkkale'de Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 9 kişiye bir gün arayla aynı kıraathanede ikinci kez ceza kesildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber: Kırıkkale'de Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 9 kişiye bir gün arayla aynı kıraathanede ikinci kez ceza kesildi

Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel
Son dakika haber: Kırıkkale'de Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 9 kişiye bir gün arayla aynı kıraathanede ikinci kez ceza kesildi

Son dakika habere göre Kırıkkale'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek okey ve iskambil oynayan 9 kişiye bir gün arayla aynı kıraathanede ikinci kez ceza uygulandı.

Kırıkkale'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek okey ve iskambil oynayan 9 kişiye bir gün arayla aynı kıraathanede ikinci kez ceza uygulandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Bürosu ve İl Salgın Denetim Merkezi ekipleri, Ovacık Mahallesi'ndeki kıraathanede oyun oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti.

İş yerine giden ekipler, kahvehanedeki 9 kişinin okey ve iskambil oynadığını tespit etti.

İl Salgın Denetim Merkezi ekipleri, tedbirleri ihlal ederek oyun oynayan 9 kişiye 6 bin 250'şer liradan 56 bin 250 lira ceza uyguladı.

9 kişiye dün de aynı iş yerinde salgın kurallarını ihlal ederek oyun oynadıkları gerekçesiyle 56 bin 250 lira ceza verilmişti.

Öte yandan kontroller sırasında Yenidoğan Mahallesi'ndeki kıraathanenin açık olduğunu fark eden ekipler, içeride bulunan 4 kişiye salgın kurallarına uymadıkları gerekçesiyle 12 bin 600 lira ceza uyguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Esra Erol Cem Yılmaz Demet Akalın
Spor Cenk Tosun İsmail Kartal Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haber: Kırıkkale'de Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 9 kişiye bir gün arayla aynı kıraathanede ikinci kez ceza kesildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.4.2021 11:02:41. #1.14#
title