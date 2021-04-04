Son dakika haber: Kırıkkale'de Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 9 kişiye bir gün arayla aynı kıraathanede ikinci kez ceza kesildi

Son dakika habere göre Kırıkkale'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek okey ve iskambil oynayan 9 kişiye bir gün arayla aynı kıraathanede ikinci kez ceza uygulandı.