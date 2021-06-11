Son dakika haber... Kimsesiz adam kaldırımda ölü bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber... Kimsesiz adam kaldırımda ölü bulundu

Son dakika haber... Kimsesiz adam kaldırımda ölü bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi... Bursa'da sokaklarda yatıp kalkan kimsesiz adam kaldırımda ölü olarak bulundu.

Bursa'da sokaklarda yatıp kalkan kimsesiz adam kaldırımda ölü olarak bulundu.

Olay, saat 14.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Küplüpınar Mahallesinde bulunan Öğretmenler Parkında meydana geldi. İddiaya göre, kimsesi olmadığı ve sokaklarda yatıp kalktığı öğrenilen 55 yaşındaki Memduh D.'nin kaldırımda hareketsiz yattığını gören vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın öldüğünü belirledi. Durum üzerine polis ekipleri çevrede tedbir alırken, olay yeri inceleme ekipleri delil topladı. Savcılık incelemesinin ardından Memduh D.'nin cansız bedeni Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. - BURSA

Son dakika haber... Kimsesiz adam kaldırımda ölü bulundu
Son dakika haber... Kimsesiz adam kaldırımda ölü bulundu
Son dakika haber... Kimsesiz adam kaldırımda ölü bulundu
Son dakika haber... Kimsesiz adam kaldırımda ölü bulundu
Son dakika haber... Kimsesiz adam kaldırımda ölü bulundu
Son dakika haber... Kimsesiz adam kaldırımda ölü bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Hayvansever kadının kedilerini öldürüp penceresine asan şüpheliler, bu kez de evlerinin kapısına mermi astı
Hayvansever kadının kedilerini öldürüp penceresine asan şüpheliler, bu kez de evlerinin kapısına mermi astı
Elindeki bıçakla metronun altına yatan vatandaş ortalığı birbirine kattı
Elindeki bıçakla metronun altına yatan vatandaş ortalığı birbirine kattı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay İbrahim Aydemir Mevlüt Çavuşoğlu Memduh Büyükkılıç
Magazin Atilla Taş Fahriye Evcen Rahşan Gülşan Ayşe Nil Şamlıoğlu
Spor Okay Yokuşlu Ergin Ataman Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber... Kimsesiz adam kaldırımda ölü bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.6.2021 16:11:12. #1.16#

title