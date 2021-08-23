Kazdağların'daki yangına 3 uçak ve 12 helikopter ile müdahale ediliyor

Kazdağları'nda başlayan yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Kazdağları'nda başlayan yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Bölgede 12 helikopter ve 3 uçak yangın söndürme çalışmalarına katılıyor. Pilotlar yangını söndürmek için zaman zaman alçak uçuşlar yaparak cansiperane çalışıyor.

Kazdağları'nda sabah 09.18'de başlayan yangın Edremit'in Güre Mahallesi Kavurmacılar bölgesinde etkili olmaya devam ediyor. Yangına 30 kadar aoazöz, 140 yangın söndürme personeli, 12 helikopter ve 3 uçak ile müdahale ediliyor. Zaman zaman uçak ve helikopter pilotları alçak irtifalara inerek yangına müdahale için manevra yaparken, heyecanlı anlar yaşanmasına sebep oluyorlar. Bölgedeki hava trafik yoğunluğu ise Deniz Kuvvetlerine bağlı İHA ve gözlem helikopterleri tarafından yangın komuta merkezine gönderilen görüntüler ile sağlanıyor. Havadan müdahalenin gün batımına kadar devam etmesi beklenirken, karadan ise ekipler yangın bölgesine geçiş için dozerler ile yolları açmaya çalışıyor. Ekipler yangını kontrol altına almak için büyük çaba sarf ediyor.

(Emrah Elmas - Hakan Küçükakman/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı