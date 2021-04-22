Son dakika haber! Kazaya bakmak için yavaşlayınca 5 araç çarpıştı: 3 yaralı
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Son dakika haber! Kazaya bakmak için yavaşlayınca 5 araç çarpıştı: 3 yaralı

Son dakika haber! Kazaya bakmak için yavaşlayınca 5 araç çarpıştı: 3 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Soner GÜLEZER - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, kazaya bakmak için hızını aniden azaltan sürücü nedeniyle 5 araç çarpıştı.

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, kazaya bakmak için hızını aniden azaltan sürücü nedeniyle 5 araç çarpıştı. Zincirleme kazada 3 kişi, yaralandı. 

Kaza, öğle saatlerinde, D-130 yolu Donanma Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Karamürsel yönünde TIR ile otomobil çarpışırken, sürücüler kendi aralarında rapor tuttu. Bu sırada karşı yönden gelen sürücünün kaza yerine bakarken, hızını aniden azaltması sonucu zincirleme kaza meydana geldi. 41 GN 795, 06 BDN 551, 41 AFS 346, 48 V 2371 ve 34 AB 0066 plakalı 5 araç çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan 3 kişiye, sağlık görevlilerince ambulansta müdahale edildi. Kaza nedeniyle yolun 1 şeridi trafiğe kapandı. Araçların çekicilerle yoldan kaldırılmasının ardından ulaşım, normale döndü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Son dakika haber! Kazaya bakmak için yavaşlayınca 5 araç çarpıştı: 3 yaralı
Son dakika haber! Kazaya bakmak için yavaşlayınca 5 araç çarpıştı: 3 yaralı
Son dakika haber! Kazaya bakmak için yavaşlayınca 5 araç çarpıştı: 3 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Soner GÜLEZER

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