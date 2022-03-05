Son dakika haberi | Kazada şehit olan polis memuru Eyüp Saz memleketine uğurlandı

EYÜP, İSTANBUL (İHA) - Kazada şehit olan polis memuru Eyüp Saz memleketine uğurlandı

ADIYAMAN - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde görevi başında şehit olan Polis Memuru Eyüp Saz'ın cenazesi, Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen resmi törenin ardından memleketi Kahramanmaraş'a gönderildi.

Dün gece saatlerinde Kahta ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'ndeki kaza yerinde inceleme yapan polis ekipleri ile çalışmaları izleyen çevredekilere süratle gelen otomobil çarpmıştı. Kazada polis memuru Eyüp Saz şehit olmuş, bir vatanda hayatını kaybetmiş, 1'i polis 4 kişi ise yaralanmıştı. Kazada, şehit olan Polis memuru Eyüp Saz'ın naaşı, Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğündeki törenin ardından memleketi Kahramanmaraş gönderildi.

Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan törene Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Bilgihan, Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, kurum müdürleri ve polis ekipleri katıldı.

İlçe Müftüsü Rıfat Çevik duasının ardından polis memuru Eyüp Saz'ın eşi Ayşegül Saz ve 7 aylık kızı Ebrar, tabuta sarılarak helallik istedi. Polis memuru Eyüp Saz Kahramanmaraş Şahinkayası Mahallesi mezarlığında defnedilmek üzere Kahta'dan uğurlandı.