Son dakika haber: Kazada ölen kardeşler yan yana toprağa verildi
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Son dakika haber: Kazada ölen kardeşler yan yana toprağa verildi

Son dakika haber: Kazada ölen kardeşler yan yana toprağa verildi
Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde hafif ticari aracın motosiklete çarptığı kazada yaşamını yitiren Ferhat (24) ve Gamze Gören (23) kardeşler, gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi.

ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde hafif ticari aracın motosiklete çarptığı kazada yaşamını yitiren Ferhat (24) ve Gamze Gören (23) kardeşler, gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi.

Kaza, dün gece Mezra Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Ömer Çetin'in kullandığı 27 NM 904 plakalı hafif ticari araç, öğretmen kardeşi Gamze'yi de yanına alıp gezmeye çıkan Ferhat Gören yönetimindeki plakasız motosiklete çarptı. Kazada ağır yaralanan Gören kardeşler, kaldırıldıkları hastanede kurtarılamadı.

Kuaförlük yapan Ferhat Gören'in kısa süre önce nişanlandığı ve evlilik hazırlığı yaptığı belirtildi.

Ferhat ve Gamze Gören kardeşler, bugün öğle vakti kılınan namazın ardından Mezra Mahallesi mezarlığına yan yana defnedildi.


Son dakika haber: Kazada ölen kardeşler yan yana toprağa verildi
Son dakika haber: Kazada ölen kardeşler yan yana toprağa verildi
Son dakika haber: Kazada ölen kardeşler yan yana toprağa verildi
Son dakika haber: Kazada ölen kardeşler yan yana toprağa verildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak

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