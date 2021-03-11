Son Dakika | Kazada bacağını kaybetti, yaşama azmiyle hayata tutundu
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Son Dakika | Kazada bacağını kaybetti, yaşama azmiyle hayata tutundu

11.03.2021 09:52 | Son Güncelleme: 11.03.2021 09:57
Son Dakika | Kazada bacağını kaybetti, yaşama azmiyle hayata tutundu

Son dakika haberleri: MANİSA'nın Salihli ilçesinde, 2 yıl önce geçirdiği trafik kazasında bir bacağını kaybeden ve belden aşağısı felçli kalan diş teknisyeni Özen Yılmaz (41), yaşama sevinciyle hayata tutundu.

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, 2 yıl önce geçirdiği trafik kazasında bir bacağını kaybeden ve belden aşağısı felçli kalan diş teknisyeni Özen Yılmaz (41), yaşama sevinciyle hayata tutundu. Tekerlekli sandalyeyle mesleğine devam eden Yılmaz, evinin bahçesindeki atölyesinde ev eşyaları ile traktör tamiri yapıyor.

Salihli ilçesine bağlı Caferbey Mahallesi'nde yaşayan 1 çocuk babası Özen Yılmaz, Salihli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde teknisyen olarak çalışmasına rağmen baba mesleği çiftçiliğe de devam etti. 21 Temmuz 2019 günü, mısır tarlasına gitmek için evden çıkan Yılmaz'ın kullandığı sepetli motosiklet, bir tümseğe çarpınca ters döndü. Motosikletin altında kalan Yılmaz'ın omuriliğinde kırıklar oluştu. Tedaviye alınan Yılmaz'ın, belden aşağısı felç oldu. Kazadan 2 ay sonra da enfeksiyon kapan sağ bacağı, diz altından kesildi.

Yılmaz, yaşadıklarına rağmen pes etmedi. Hayatına tekerlekli sandalyeyle devam eden Yılmaz, işine geri dönüp, evinin bahçesindeki atölyesinde ev eşyaları ile traktör tamiri yapmaya başladı. 

Her gün ATV motosikletiyle otizmli oğlu Mehmet Emin Yılmaz'ı (16) okula bırakan Yılmaz, istenmesi halinde aşılamayacak zorlık olmadığını söyledi.

'ENGELLİ DEĞİLİZ, SADECE BAŞKALARININ YARDIMINA MUHTACIZ'Özen Yılmaz, "Yüzde 90 engelliyim. Bacağımın kesileceğini duyunca şok oldum. Benim için sözün bittiği yerdi. Uzun süre psikolojik sorunlar yaşadım. Hastane döneminden sonra, evde de yatağa bağımlıydım. Tabi bu arada içim içime de sığmıyordu. Hayallerim vardı, bunlar bir anda bitmişti. 'Hayallerimi nasıl yaparım?' diye düşünmeye başladım. Büyük zorluklarla karşılaştım, yılmadım. En büyük destekçim ailem ve arkadaşlarım oldu. Onların desteğiyle ayakta durabildim. Kendimi hiçbir zaman engelli olarak görmedim. Biz engelli değiliz, sadece başkalarının yardımına muhtacız. Çok şükür kollarım iyi olduğu için, bir şeyleri yapabilme gayretim oldu. Geçmişte ne yaptıysam aynı işleri yapabilme hevesine kapıldım, bu da beni farklı yerlere götürdü. Şu an kendimi son derece sağlıklı görüyorum. Zamanla halime alıştım. Buna şükür. Yapacak olan daha çok işlerim var. Yaşama tutunmam benim ikinci baharım oldu. Hayallerim büyük, hiçbir şeyden de vazgeçmedim" dedi.

Yılmaz'ın arkadaşı Yakup Ateş ise "Geçirdiği kaza bizi son derece üzdü. 2019 yılından bu yana kendisine destek olmak için yanında oldum, hayat mücadelesinde kendisine destek verdim, her zaman da yanında olacağım" diye konuştu.

Son Dakika | Kazada bacağını kaybetti, yaşama azmiyle hayata tutundu
Son Dakika | Kazada bacağını kaybetti, yaşama azmiyle hayata tutundu
Son Dakika | Kazada bacağını kaybetti, yaşama azmiyle hayata tutundu
Son Dakika | Kazada bacağını kaybetti, yaşama azmiyle hayata tutundu
Son Dakika | Kazada bacağını kaybetti, yaşama azmiyle hayata tutundu
Son Dakika | Kazada bacağını kaybetti, yaşama azmiyle hayata tutundu
Son Dakika | Kazada bacağını kaybetti, yaşama azmiyle hayata tutundu
Son Dakika | Kazada bacağını kaybetti, yaşama azmiyle hayata tutundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ersan ERDOĞAN

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