Son dakika haber | Kayseri'de sopalı, silahlı kavga
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber | Kayseri'de sopalı, silahlı kavga

Son dakika haber | Kayseri'de sopalı, silahlı kavga
Demirören Haber Ajansı / Yasin DALKILIÇ - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: KAYSERİ'nin Battalgazi Mahallesi'nde aynı apartmanda yaşayan iki ailenin karıştığı sopalı silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

KAYSERİ'nin Battalgazi Mahallesi'nde aynı apartmanda yaşayan iki ailenin karıştığı sopalı silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. Çevik Kuvvet'in müdahale ettiği olayda polis şüphelilerin elindeki sopaları topladı.

Melikgazi ilçesi Battalgazi Mahallesi Tekerler Sokak Gül Apartmanı'nda dün akşam kavga eden iki aile üyeleri bugün yeniden tartıştı. Balkonlardan birbirlerine soda şişesi fırlatan ve daha sonra aşağı inen iki ailenin fertleri sopa ve silahla birbirlerine saldırdı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Polis kavga eden şüphelilerin ellerindeki sopaları biber gazı kullanarak aldı. Şüphelilerden bazıları tüfekle havaya ateş açtı. Olay yerine Çevik Kuvvet polisi gönderildi. Olayda bir kişi yaralandı. Polis bazı şüphelileri gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Son dakika haber | Kayseri'de sopalı, silahlı kavga

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin DALKILIÇ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Deniz Demir Lale Karabıyık Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan Cemal Hünal Pınar Altuğ Kenan Doğulu
Spor Caner Erkin Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber | Kayseri'de sopalı, silahlı kavga - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.5.2021 20:00:34. #1.14#

title