Son dakika haber: Kayseri'de kanser hastası, evinde ölü bulundu
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Son dakika haber: Kayseri'de kanser hastası, evinde ölü bulundu

14.12.2020 22:32 | Son Güncelleme: 14.12.2020 22:37
Son dakika haber: Kayseri'de kanser hastası, evinde ölü bulundu

Son dakika gündem haberine göre KAYSERİ'de gırtlak kanseri olduğu öğrenilen Levent Kayırga (67), evinde ölü bulundu.

KAYSERİ'de gırtlak kanseri olduğu öğrenilen Levent Kayırga (67), evinde ölü bulundu.

Olay, akşam saatlerinde Kocasinan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi Güven Sokak'taki 3 katlı bir apartmanın en üst katında meydana geldi. Gırtlak kanseri olduğu öğrenilen Levent Kayırga'dan bir süredir haber alamayan yakınları eve geldi. Kayırga'yı hareketsiz halde bulan yakınları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Adrese gelen sağlık ekipleri, Kayırga'nın öldüğünü belirledi. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Kayırga'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Son dakika haber: Kayseri'de kanser hastası, evinde ölü bulundu
Son dakika haber: Kayseri'de kanser hastası, evinde ölü bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf AĞAŞE

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