Son dakika haber | Kayseri'de annesi, babası ve kardeşini bıçakladığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı

Son dakika haberleri: Kayseri'nin İncesu ilçesinde annesi, babası ve kardeşini bıçakla yaraladığı ileri sürülen zanlı yakalandı.

Kayseri'nin İncesu ilçesinde annesi, babası ve kardeşini bıçakla yaraladığı ileri sürülen zanlı yakalandı.

İddiaya göre, Bahçelievler Mahallesi Buca Sokak'taki bir ikamette H.İ, bilinmeyen nedenle babası İ.İ, annesi Z.İ. ve kardeşi A.İ'yi bıçakla yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan anne, baba ve oğulları, 112 Acil Servis ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Şüpheli H.İ, polis tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Kocaeren