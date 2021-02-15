Son dakika gündem: Kartal'da karla kaplı yolda kayan cip kaza yaptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika gündem: Kartal'da karla kaplı yolda kayan cip kaza yaptı

15.02.2021 11:44 | Son Güncelleme: 15.02.2021 11:51
Son dakika gündem: Kartal'da karla kaplı yolda kayan cip kaza yaptı

Son dakika gündem haberi... KARTAL'da karlı kaplı ara sokakta kayan cip, kaza yaptı.

KARTAL'da karlı kaplı ara sokakta kayan cip, kaza yaptı. 

Kartal'da aralıksız süren kar yağışının ardından bu sabah otomobiller ara sokaklarda ilerlemekte güçlük çekti. Kartal Yakacık Yeni Mahalle'de buzlanan sokakta giden cip, kayarak duvara çarptı. Aracın sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken, kaza nedeniyle diğer araçlar sokakta mahsur kaldı. Yayalar ise yürümekte zorluk çekti. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. 


Son dakika gündem: Kartal'da karla kaplı yolda kayan cip kaza yaptı
Son dakika gündem: Kartal'da karla kaplı yolda kayan cip kaza yaptı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Osman Kavala Muharrem İnce Devlet Bahçeli Enis Berberoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Demet Akalın Emina Jahovic Hüner Coşkuner
Spor Mesut Özil Halis Özkahya Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Kar Pkk Şehit Terör
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika gündem: Kartal'da karla kaplı yolda kayan cip kaza yaptı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.2.2021 11:51:24. #1.14#
title