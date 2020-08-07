Son dakika haber | Kars Harakani Devlet Hastanesinde beyin anevrizmasına ilk ameliyat
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Son dakika haber | Kars Harakani Devlet Hastanesinde beyin anevrizmasına ilk ameliyat

Son dakika sağlık haberi: Kars'ta şiddetli baş ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran ve beyin damarında anevrizma (baloncuk) olduğu tespit edilen Muhammet Berke Koç, Kars Harakani Devlet Hastanesinde ilk kez yapılan operasyon ile sağlığına kavuştu.

07.08.2020 18:22 | Son Güncelleme: 07.08.2020 18:27

Kars'ta şiddetli baş ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran ve beyin damarında anevrizma (baloncuk) olduğu tespit edilen Muhammet Berke Koç, Kars Harakani Devlet Hastanesinde ilk kez yapılan operasyon ile sağlığına kavuştu.

Koç'un ameliyatını yapan beyin cerrahisi uzmanı Fatih Yoldaş, gazetecilere, Kars'ta ilk kez anevrizma ameliyatı gerçekleştirildiğini söyledi.

Hastanın sol şakak kısmında yağ bezesine benzer bir şişkinlikten şikayet ettiğini aktaran Yoldaş, çekilen tomografide şişkinliğin sebebinin, "damar baloncuğu" denilen "anevrizma" adı verilen problem olduğunun belirlendiğini bildirdi.

Yoldaş, "Başarılı süren ameliyat sonrası hastamızın başında oluşan damar baloncuğunu tamamen ortadan kaldırılarak sağlığına kavuşturmuş olduk." dedi.

Koç'taki problemin Türkiye'de nadir görüldüğünü aktaran Yoldaş, "Anevrizma dediğimiz bu damar problemi, vücudun birçok yerinde damarlarda ortaya çıkabilen bir durum. Beyin cerrahisi alanında ise bu duruma daha çok beyin içerisinde rastlıyoruz. Ancak beynin dışında rastlanan vakalar çok nadirdir. Bizler Harakani Devlet Hastanesi beyin cerrahisi ekibi olarak bu hastamızın ameliyatını üstlendik ve sağlıklı bir şekilde hastamızı taburcu edeceğiz. Bu ameliyatımız Kars ilimizde ilk defa yapılmış oldu." diye konuştu.

Ameliyatla sağlığına kavuşan Koç ise "Şu an sağlık durumum iyi. Ameliyat olmaktan korkuyordum ancak ameliyat sonrası korkacak bir şey olmadığını gördüm. Şu an kafamdaki şişliğin gitmesi beni çok mutlu etti, doktoruma çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

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Son dakika haber | Kars Harakani Devlet Hastanesinde beyin anevrizmasına ilk ameliyat

Kaynak: AA

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