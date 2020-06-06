Son dakika haber: Karpuzlu trafik magandası pes dedirtti Bir son dakika haberine göre 100 karayolu ve TEM otoyolunda makas atarak ilerleyerek hem kendi canını hem de trafikteki kişilerin canını tehlikeye atan sürücü, kucağında karpuzla minibüs kullandı.

D-100 karayolu ve TEM otoyolunda makas atarak ilerleyerek hem kendi canını hem de trafikteki kişilerin canını tehlikeye atan sürücü, kucağında karpuzla minibüs kullandı. İstanbul'da bir sürücü farklı zamanlarda makas atarak D-100 karayolu ve TEM otoyolunda ilerledi. O anların videosunu çeken hem kendi canını hem trafikteki diğer kişilerin canını tehlikeye atan sürücü hız sınırlarını da aştı. Trafik magandası kucağına aldığı karpuzu yiyerek minibüs kullanırken görüntüler tepki çekti. (İHA) Kaynak: İHA