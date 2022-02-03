Son dakika haber... Karın 3 metre olduğu köyde ayağı kırılınca askeri helikopterle alındı - Haberler
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Son dakika haber... Karın 3 metre olduğu köyde ayağı kırılınca askeri helikopterle alındı

Demirören Haber Ajansı, Serhat Ozan Yıldırım - Güncel
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Son dakika haber... Karın 3 metre olduğu köyde ayağı kırılınca askeri helikopterle alındı

Son dakika haberleri: TUNCELİ'de, kar kalınlığının 3 metreyi bulduğu, 2 bin rakımlı köyde ayağı kırılan Hüseyin Polat (55), askeri helikopterle alınıp, hastaneye ulaştırıldı.

TUNCELİ'de, kar kalınlığının 3 metreyi bulduğu, 2 bin rakımlı köyde ayağı kırılan Hüseyin Polat (55), askeri helikopterle alınıp, hastaneye ulaştırıldı.

Pülümür ilçesinde bağlı 2 bin rakımlı Kırdım köyünde Hüseyin Polat, yüksekten düşerek ayağını kırdı. Yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kar kalınlığının 3 metreyi bulduğu köye ulaşmak için ekipler, seferber oldu. Bölgeye Vali Mehmet Ali Özkan'ın talimat ile İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı askeri helikopterle sağlık görevlileri gönderildi. Alay Komutanı Albay Durali Ceylan'ın koordinesinde jandarma ve sağlık ekipleri, ulaştıkları adreste Polat'a ilk müdahaleyi yaptıktan sonra helikoptere taşıdı. Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Polat'ın sağlık durumunun iyi olduğu, ayağının alçıya alındığı belirtildi.


Son dakika haber... Karın 3 metre olduğu köyde ayağı kırılınca askeri helikopterle alındı

Son dakika haber... Karın 3 metre olduğu köyde ayağı kırılınca askeri helikopterle alındı

Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan Yıldırım - Güncel

Hüseyin Polat, Jandarma, kar, Güncel, Haber

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