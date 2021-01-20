Son dakika haber... Kardan adama yumrukla saldırdığı anlar kamerada
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Son dakika haber... Kardan adama yumrukla saldırdığı anlar kamerada

20.01.2021 23:35 | Son Güncelleme: 20.01.2021 23:39
Son dakika haber... Kardan adama yumrukla saldırdığı anlar kamerada

Son dakika gelişmesine göre ZONGULDAK'ta, bir vatandaşın kardan adama yumruklarla saldırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

ZONGULDAK'ta, bir vatandaşın kardan adama yumruklarla saldırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Murat Karadeniz, "Kardan adamdan dayak yiyen vatandaş" açıklamasında bulundu.

Zonguldak'ta etkili olan kar yağışının ardından kent beyaz örtü ile kaplandı. Çoçuklar çeşitli oyunlar oynayarak karın keyfini çıkarırken, Murat Karadeniz ise iş yerinin önüne kardan adam yaptı. Akşam saatlerinde kardan adamın yanına gelen bir kişi, yumruklarla kardan adama saldırdı. Kardan adama yumrukla saldıran kişi, bir süre sonra dengesini kaybedip düştü. Görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Murat Karadeniz, "Kardan adamdan dayak yiyen vatandaş" açıklamasında bulundu.


Son dakika haber... Kardan adama yumrukla saldırdığı anlar kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cüneyt ÖZFİDAN

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