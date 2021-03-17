Son dakika haber! Karantinayı ihlal etti, parkta otururken yakalandı
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Son dakika haber! Karantinayı ihlal etti, parkta otururken yakalandı

17.03.2021 13:09 | Son Güncelleme: 17.03.2021 13:18
Son dakika haber! Karantinayı ihlal etti, parkta otururken yakalandı

Son dakika haberine göre SAMSUN'da Covid-19 nedeniyle karantinada olması gereken kişi, parkta otururken polis denetiminde yakalandı.

SAMSUN'da Covid-19 nedeniyle karantinada olması gereken kişi, parkta otururken polis denetiminde yakalandı. 3 bin 469 lira idari para cezası uygulanan kişi Münevver Ayaşlı Yurdu'nda karantinaya alındı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi Atatürk Parkı Onur Anıtı çevresinde yaptığı denetimlerde parkta oturan kişinin Hayat Eve Sığar (HES) kodunu sorguladı. Yapılan incelemede kimliği açıklanmayan erkek şahsın karantina kurallarını ihlal ettiği tespit edildi. Bu kişi, 3 bin 469 lira idari para cezası uygulanarak Münevver Ayaşlı Yurdu'nda karantinaya alındı. 


Son dakika haber! Karantinayı ihlal etti, parkta otururken yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hakan AKGÜN

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