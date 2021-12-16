Son dakika! Karabük'te silahlı kavga: 3 yaralı, 5 gözaltı - Haberler
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Son dakika! Karabük'te silahlı kavga: 3 yaralı, 5 gözaltı

Demirören Haber Ajansı / Yasin Aldemir - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: KARABÜK'te, husumetli olduğu belirtilen iki grup arasında, sokak ortasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

KARABÜK'te, husumetli olduğu belirtilen iki grup arasında, sokak ortasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili 5 şüpheli de gözaltına alındı.

Olay, gece 100'üncü Yıl Mahallesi 1010 No'lu Cadde'de meydana geldi. İddiaya göre, Yunus Ç. ve beraberindeki kişiler, aralarında husumet bulunan Ercan E. ve Cem E.'nin olduğu büfeye geldi. Burada başlayan tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüştü. Yunus Ç., üzerindeki pompalı tüfeği ateşleyerek Ercan E. ve Cem E.'yi vurdu. Bu sırada karşı taraftakilerin de karşılık vermesi üzerine Yunus Ç., ayağından vuruldu. Yunus Ç. ve yanındakiler, olay yerinden kaçtı. Silah seslerinin duyulmasının ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Ercan E. ve Cem E., sağlık görevlilerince ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yunus Ç.'nin ise tedavisi için özel hastaneye gittiği belirlendi. Polisin olayın ardından başlattığı çalışmada 5 kişi, yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.


Son dakika! Karabük'te silahlı kavga: 3 yaralı, 5 gözaltı

Son dakika! Karabük'te silahlı kavga: 3 yaralı, 5 gözaltı

Son dakika! Karabük'te silahlı kavga: 3 yaralı, 5 gözaltı

Son dakika! Karabük'te silahlı kavga: 3 yaralı, 5 gözaltı

Son dakika! Karabük'te silahlı kavga: 3 yaralı, 5 gözaltı

Son dakika! Karabük'te silahlı kavga: 3 yaralı, 5 gözaltı

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Demirören Haber Ajansı / Yasin Aldemir - Son Dakika Haberleri

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