Son dakika haber | Karabük'te apartmanda çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi
Gelen son dakika haberlerine göre Karabük'te apartmanda çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi Karabük'te 4 katlı apartmanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi.
Karabük'te apartmanda çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi
KARABÜK - Karabük'te 4 katlı apartmanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi.
Edinilen bilgiye göre olay, Yeşil Mahalle Taşkent Caddesi Fırın Sokak'ta meydana geldi. Kılıç Apartmanı'nın giriş katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Hızla büyüyen yangın 3 daireye sıçradı. Farklı dairelerde bulunan 2 kişi apartmanda mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alınırken, dumandan etkilenen 2 vatandaş sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, olay yeri inceleme ekipleri yangının çıkış nedeni için çalışma başlattı.
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Kaynak: İHA