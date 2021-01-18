Kar yağışı İstanbul'a 10 günlük su kazandırdı! Barajlardaki doluluk oranı yüzde 30 seviyesine çıktı
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Kar yağışı İstanbul'a 10 günlük su kazandırdı! Barajlardaki doluluk oranı yüzde 30 seviyesine çıktı

18.01.2021 10:42 | Son Güncelleme: 18.01.2021 11:27

Yaklaşık 15 gün öncesine kadar susuzluk tehlikesi ile karşı karşıya kalan İstanbul, son yağan yağmur ve kar yağışları ile rahat bir nefes aldı. 3 gündür etkili olan kar İstanbul'a 10 günlük su kazandırırken, barajların doluluk oranı ise aylar sonra yüzde 30 seviyesine çıktı.

Son ayların kurak geçmesiyle susuzluk tehlikesi ile karşı kaşıya kalan İstanbul'da, etkili olan yağmur ve kar yağışı barajları doldurmaya devam ediyor.

YAĞIŞLAR İSKİ'NİN VERİLERİNE DE YANSIDI

Son 10 yılın en düşük baraj doluluk oranlarını gören Megakent'te görülen yağmur ve kar yağışları İSKİ'nin verilerine de yansıdı. Kentte son 3 gündür etkili olan kar yağışı 10 günlük su kazandırdı. Doluluk oranı ise aylar sonra yüzde 30 seviyesinin üzerine yeniden çıktı.

EN FAZLA ARTIŞ ISTRANCALAR BARAJI'NDA

En fazla artış ise İstanbul'un önemli su kaynağı olan Istrancalar Barajında görüldü. 10 Ocak Pazar günü yüzde 32.46 olan doluluk oranı bugün itibariyle yüzde 84 seviyesine yükseldi. Alibeyköy barajı yüzde 42 seviyesine çıktı.

BARAJLARDAKİ SON DURUM

İSKİ'nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre su miktarı Istrancalar'da yüzde 92,86, Terkos'ta yüzde 31,83, Sazlıdere'de yüzde 10,30, Alibeyköy'de yüzde 40,47, Büyükçekmece'de yüzde 29,76, Ömerli'de yüzde 25,89, Darlık'ta yüzde 48,78, Elmalı yüzde 32,42, Kazandere yüzde 33,69 ve Pabuçdere yüzde 15,36 olarak kaydedildi.

Kar yağışı İstanbul'a 10 günlük su kazandırdı! Barajlardaki doluluk oranı yüzde 30 seviyesine çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (2)
YETMEZ: geçen yıl bugün S. 08 olan doluluk oranına rağmen yazın yine sıkıntılı bir süreç olmuştu, umarım bu sene çok daha kötü olmaz
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XXX: Yani neymiş İstanbul un su sorunu yokmuş yağmur sorunu varmış. . .
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