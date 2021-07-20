Son dakika haber: Kanada'da bir kilise daha "şüpheli" yangında kül oldu

Son dakika haberine göre Yanmış kilisenin havadan görüntüsü Kiliseden detaylar SURREY - Kanada'nın British Columbia eyaletine bağlı Surrey kentinde bir kilise, çıkan yangın sonucu kül oldu.