Son dakika haber: Kanada'da bir kilise daha "şüpheli" yangında kül oldu
Son dakika haberine göre Yanmış kilisenin havadan görüntüsü Kiliseden detaylar SURREY - Kanada'nın British Columbia eyaletine bağlı Surrey kentinde bir kilise, çıkan yangın sonucu kül oldu.
Yanmış kilisenin havadan görüntüsü
Kiliseden detaylar
SURREY - Kanada'nın British Columbia eyaletine bağlı Surrey kentinde bir kilise, çıkan yangın sonucu kül oldu. Ülkedeki yatılı kilise okullarının bahçelerinde peş peşe çocuk mezarları bulunmasını takiben başlayan kilise yangınlarında, son iki ayda irili-ufaklı toplam 11 kilise yandı. Surrey kentinde yanan St. George Kıpti Ortodoks Kilisesi havadan görüntülendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mert Alper Derviş