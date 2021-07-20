Son dakika haber: Kanada'da bir kilise daha "şüpheli" yangında kül oldu
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Son dakika haber: Kanada'da bir kilise daha "şüpheli" yangında kül oldu

Anadolu Ajansı / Mert Alper Derviş - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Yanmış kilisenin havadan görüntüsü Kiliseden detaylar SURREY - Kanada'nın British Columbia eyaletine bağlı Surrey kentinde bir kilise, çıkan yangın sonucu kül oldu.

Yanmış kilisenin havadan görüntüsü

Kiliseden detaylar

SURREY - Kanada'nın British Columbia eyaletine bağlı Surrey kentinde bir kilise, çıkan yangın sonucu kül oldu. Ülkedeki yatılı kilise okullarının bahçelerinde peş peşe çocuk mezarları bulunmasını takiben başlayan kilise yangınlarında, son iki ayda irili-ufaklı toplam 11 kilise yandı. Surrey kentinde yanan St. George Kıpti Ortodoks Kilisesi havadan görüntülendi.

Son dakika haber: Kanada'da bir kilise daha 'şüpheli' yangında kül oldu
Son dakika haber: Kanada'da bir kilise daha 'şüpheli' yangında kül oldu
Son dakika haber: Kanada'da bir kilise daha 'şüpheli' yangında kül oldu
Son dakika haber: Kanada'da bir kilise daha 'şüpheli' yangında kül oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mert Alper Derviş

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