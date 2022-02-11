Son dakika haber! Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı - Haberler
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Son dakika haber! Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı

AA, Tunahan Akgün - Güncel
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Son dakika haber! Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı

Gelen son dakika haberine göre Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı.

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı.

Malatya'dan Adana'ya uyuşturucu götürüleceği bilgisini alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sürücüsü ve plakası açıklanmayan bir aracı Serintepe yol kontrol noktasında durdurdu.

Araçtaki N.T'nin (23) üst aramasını yapan ekipler, 9 parça halinde 1 kilo 30 gram metamfetamin, 1 hassas teraziyle 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutukladı.

AA / Tunahan Akgün - Güncel

Kahramanmaraş, Uyuşturucu, Malatya, Adana, Güncel, Haberler

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