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Son dakika haber | Kahramanmaraş'ta sahte içki operasyonu

AA, Ali Öztürk - Güncel
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Son dakika haber | Kahramanmaraş'ta sahte içki operasyonu

Son dakika haberler... Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde sahte içki operasyonunda bir şüpheli yakalandı.

ELBİSTAN, KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde sahte içki operasyonunda bir şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sahte içkiyle mücadele çalışmaları kapsamında Hacısahanlı Mahallesi'nde bir adreste arama yaptı.

Aramalarda 4 litre etil alkol, 4 litre sahte alkol ve 1 anason aroması ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.K (51) jandarmadaki işlemelerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

AA / Ali Öztürk - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Kahramanmaraş, Elbistan, Alkol, Güncel, Haberler

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