Son dakika haber | Kahramanmaraş'ta sahte içki operasyonu
AA, Ali Öztürk - Güncel
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Son dakika haberler... Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde sahte içki operasyonunda bir şüpheli yakalandı.
ELBİSTAN, KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde sahte içki operasyonunda bir şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sahte içkiyle mücadele çalışmaları kapsamında Hacısahanlı Mahallesi'nde bir adreste arama yaptı.
Aramalarda 4 litre etil alkol, 4 litre sahte alkol ve 1 anason aroması ele geçirildi.
Gözaltına alınan S.K (51) jandarmadaki işlemelerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
AA / Ali Öztürk - Güncel