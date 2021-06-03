Son dakika haber: Kahramanmaraş'ta kamyon ile otomobil çarpıştı 1 ölü, 1 yaralı

Son dakika gündem haberine göre KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde, kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde, kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Andırın- Kadirli karayolunun 30'uncu kilometresindeki Kumarlı mevkiinde meydana geldi. Osmaniye'nin Kadirli ilçesinden Andırın'a giden Selçuk Güzeloğlu yönetimindeki 80 ABS 798 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Servet Gülce'nin kullandığı 01 Z 1879 plakalı kamyon çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan İsmail Daş (44) araçta sıkışarak olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü Selçuk Güzeloğlu ise yaralandı. Kamyon sürücüsünün yara almadan kurtulduğu kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Selçuk Güzeloğlu, kaldırıldığı Kadirli'deki özel bir hastanede tedaviye alındı. Otomobilde sıkışan İsmail Daş'ın cenazesi ekipler tarafından çıkarıldıktan sonra Andırın Devlet Hastanesi morguna konuldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İskender Zengin