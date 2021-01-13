Son dakika haberi: Kadıköy'de devrilen ağaç itfaiye ekipleri tarafından kaldırıldı
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Son dakika haberi: Kadıköy'de devrilen ağaç itfaiye ekipleri tarafından kaldırıldı

13.01.2021 07:16 | Son Güncelleme: 13.01.2021 07:24
Son dakika haberi: Kadıköy'de devrilen ağaç itfaiye ekipleri tarafından kaldırıldı

Son dakika gündem haberi... KADIKÖY'de sabah saatlerine kadar yer yer devam eden sağanak yağış nedeniyle ağaç devrildi.

KADIKÖY'de sabah saatlerine kadar yer yer devam eden sağanak yağış nedeniyle ağaç devrildi. İtfaiye ekipleri, yola devrilen ağacı kaldırdı.

İstanbul'da gece boyunca yer yer devam eden sağanak yağışın ardından sabahın erken saatlerinde Kadıköy Bağdat Caddesi'nde ağaç devrildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yola devrilerek caddenin bir şeridini kapatan ağacı kaldırdı. Olay yerine gelen polis ekipleri ise herhangi bir kaza yaşanmaması için güvenlik önlemi aldı.


- İstanbul
Son dakika haberi: Kadıköy'de devrilen ağaç itfaiye ekipleri tarafından kaldırıldı
Son dakika haberi: Kadıköy'de devrilen ağaç itfaiye ekipleri tarafından kaldırıldı
Son dakika haberi: Kadıköy'de devrilen ağaç itfaiye ekipleri tarafından kaldırıldı
Son dakika haberi: Kadıköy'de devrilen ağaç itfaiye ekipleri tarafından kaldırıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan Eğri

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