Son dakika haber... Kablo hırsızlığına 3 gözaltı (2)- Yeniden - Haberler
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Son dakika haber... Kablo hırsızlığına 3 gözaltı (2)- Yeniden

Son dakika haber... Kablo hırsızlığına 3 gözaltı (2)- Yeniden
Demirören Haber Ajansı / Yasin Dalkılıç - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre KAYSERİ'de, 11 farklı noktadan 600 bin TL değerinde iletişim kablosu çaldıkları belirtilen 3 şüpheli yakalandı.

KAYSERİ'de, 11 farklı noktadan 600 bin TL değerinde iletişim kablosu çaldıkları belirtilen 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 2'sinin hırsızlık yaptığı anlar kameraya yansıdı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro amirliği ekipleri, 11 farklı noktadan 600 bin TL değerinde iletişim kablosu çalan 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Olayların yaşandığı bölgelerdeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin K.S., S.K. ve B.T. olduğunu belirledi. Şüphelilerden K.S. ve S.K. Kocasinan ilçesinde Mithatpaşa Mahallesi'nde hırsızlık yaparken suçüstü yakalandı. B.T. ise Melikgazi ilçesi Osman Kavuncu Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alındı.Bu arada şüphelilerden ikisinin hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.


Son dakika haber... Kablo hırsızlığına 3 gözaltı (2)- Yeniden

Son dakika haber... Kablo hırsızlığına 3 gözaltı (2)- Yeniden

Son dakika haber... Kablo hırsızlığına 3 gözaltı (2)- Yeniden

Son dakika haber... Kablo hırsızlığına 3 gözaltı (2)- Yeniden

Son dakika haber... Kablo hırsızlığına 3 gözaltı (2)- Yeniden

Demirören Haber Ajansı / Yasin Dalkılıç - Son Dakika Haberleri
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Bir son dakika haberine göre KAYSERİ'de, 11 farklı noktadan 600 bin TL değerinde iletişim kablosu çaldıkları belirtilen 3 şüpheli yakalandı.

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