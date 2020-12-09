Son dakika haber! Jandarmadan kaçan 2 şüphelinin arazide bıraktığı çuvallarda 15 kilo toz esrar ele geçti
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Son dakika haber! Jandarmadan kaçan 2 şüphelinin arazide bıraktığı çuvallarda 15 kilo toz esrar ele geçti

09.12.2020 14:18 | Son Güncelleme: 09.12.2020 14:23
Son dakika haber! Jandarmadan kaçan 2 şüphelinin arazide bıraktığı çuvallarda 15 kilo toz esrar ele geçti

Edinilen son dakika haberine göre VAN'ın Gürpınar ilçesinde, jandarmanın düzenlediği operasyonda gecenin karanlığından faydalanarak kaçan 2 şüphelinin arazide bıraktığı 2 çuval içerisinde, 15 kilo toz esrar ele geçirildi.

VAN'ın Gürpınar ilçesinde, jandarmanın düzenlediği operasyonda gecenin karanlığından faydalanarak kaçan 2 şüphelinin arazide bıraktığı 2 çuval içerisinde, 15 kilo toz esrar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gürpınar ilçesine bağlı Öveçli Mahallesi'nde uyuşturucu bulundurulduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, 2 şüphelinin otomobilini takibe aldı. Jandarmanın 'Dur' ihtarına uymayan şüpheliler, gecenin karanlığından faydalanıp kaçarken, arazide bıraktıkları çuvallarda 15 kilo toz esrar ele geçirildi.Olayla ilgili kaçan şüphelilerin kimliklerinin tespit edilip yakalanması için çalışma başlatıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Behçet DALMAZ

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