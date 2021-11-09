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Son dakika haber... İZMİR KEMALPAŞA BELEDİYESİ'NE RÜŞVET OPERASYONU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haber... İZMİR KEMALPAŞA BELEDİYESİ'NE RÜŞVET OPERASYONU

Bir son dakika haberine göre Kemalpaşa Belediyesi'nde rüşvet operasyonuİZMİR'de, Kemalpaşa Belediyesi'nde rüşvet iddiaları nedeniyle 6'sı belediye çalışanı 11 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı.

Kemalpaşa Belediyesi'nde rüşvet operasyonu

İZMİR'de, Kemalpaşa Belediyesi'nde rüşvet iddiaları nedeniyle 6'sı belediye çalışanı 11 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı.

Haber : Davut CAN - İZMİR, (DHA)-

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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