Son dakika haber! İzmir'de trafik kazasında hayatını kaybeden resim öğretmeni, son yolculuğuna uğurlandı

Son dakika gündem haberi: İzmir'in Urla ilçesinde motosikletiyle geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden resim öğretmeni Fuat Orkun Sübaşı'nın cenazesi toprağa verildi.

İzmir'in Urla ilçesinde motosikletiyle geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden resim öğretmeni Fuat Orkun Sübaşı'nın cenazesi toprağa verildi.

Alınan bilgiye göre, Şirinkent Mahallesi'nde arkadaşlarıyla 16 Mayıs akşamı yemek yediği öğrenilen Fuat Orkun Sübaşı (52), gece yarısına doğru evine gitmek üzere motosikletiyle yola çıktı. Sübaşı yönetimindeki motosiklet, yol kenarındaki bir elektrik direğine çarptı.

Yaralanan Sübaşı, sabah saatlerinde, çevre sakinlerince bulundu. Ambulansla Urla Devlet Hastanesine kaldırılan Sübaşı, buradaki müdahaleye karşın kurtarılamadı.

Sübaşı'nın cenazesi, kılınan namazın ardından Zeytinalanı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Fuat Orkun Sübaşı'nın, Bayraklı Ali Osman Konakçı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde resim öğretmeni olarak görev yaptığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Kayseri