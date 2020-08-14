Son dakika haber: İzmir'de otluk alanda çıkan yangın nedeniyle 4 site boşaltıldı
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Son dakika haber: İzmir'de otluk alanda çıkan yangın nedeniyle 4 site boşaltıldı

Son dakika haberi... İzmir'in Çeşme ilçesinde otluk alanda çıkan yangın nedeniyle tedbir amaçlı 4 sitenin boşaltıldığı bildirildi.

14.08.2020 02:51 | Son Güncelleme: 14.08.2020 03:15

İzmir'in Çeşme ilçesinde otluk alanda çıkan yangın nedeniyle tedbir amaçlı 4 sitenin boşaltıldığı bildirildi.

Ildır Mahallesi'nde bulunan otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürerken, ekiplerin sayısı artırıldı.

Çeşme Kaymakamı Ünal Çakıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yangına müdahale devam ediyor. Tedbir amaçlı 4 sitemizi boşalttık." dedi.

Boşaltılan sitelerdeki bazı vatandaşlar eşyalarını almak için evlerine geri döndü. Bunun üzerine jandarma ekipleri, boşaltılan siteler önünde önlem aldı.

Yangına çok sayıda arazöz, dozer ve çok sayıda orman işçisiyle müdahale ediliyor.

Rüzgar nedeniyle büyüyen yangına müdahale eden ekipler, alevlerin yerleşim yerlerine gelmemesi için çaba harcıyor.

Havanın karanlık olması nedeniyle helikopter ve uçakla müdahale yapılmazken, ekipler yangını kontrol altına almak için çalışıyor.

Bakan Pakdemirli bölgede

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de yangın bölgesine geldi. Kaymakam Çakıcı'dan bilgi alan Pakdemirli, ekibiyle birlikte bir toplantı gerçekleştirdi.

Zaman zaman yangının yayıldığı alana giden Pakdemirli'nin ilerleyen saatlerde açıklaması yapması bekleniyor.

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Son dakika haber: İzmir'de otluk alanda çıkan yangın nedeniyle 4 site boşaltıldı

Kaynak: AA

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