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Son dakika haber | İZMİR'DE ÖLDÜRÜLEN CEYDA YÜKSEL SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Gelen son dakika haberlerine göre Baba Ahmet Yüksel,"Kızım kendini kurtarmak isterken öldürülüyor "Haber-Kamera : Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHA - İZMİR'in Bornova ilçesinde bir evde ölü bulunan ve vücudunda cam kesikleri olduğu belirlenen Ceyda Yüksel (21) İstanbul'da toprağa verildi.

22.08.2020 15:43 | Son Güncelleme: 22.08.2020 15:52

Baba Ahmet Yüksel,

"Kızım kendini kurtarmak isterken öldürülüyor "

Haber-Kamera : Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHA - İZMİR'in Bornova ilçesinde bir evde ölü bulunan ve vücudunda cam kesikleri olduğu belirlenen Ceyda Yüksel (21) İstanbul'da toprağa verildi.

Olay, dün Barbaros Mahallesi 5218 Sokak'ta bulunan 3 katlı binada meydana geldi. Polise, saat 01.00 sıralarında, binanın zemin katındaki daireden tartışma ve kırılan cam sesleri geldiği ihbarı yapıldı. Adrese giden polis ekipleri, Ceyda Yüksel'in cansız bedeni ile karşılaştı. Yüksel'in kolunun kopma derecesinde kesildiği ve vücudunda cam kesikleri bulunduğu belirlendi.

Yüksel'in cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Polis, evdeki Serkan Dindar'ı gözaltına aldı. 4.00 promil alkollü olduğu belirlenen Dindar, sevke dildiği adliyede mahkemece 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.

"TECAVÜZE YELTENMEYE KAKINCA KIZIM KENDİNİ KURTARMAYA ÇALIŞIYOR"

Ceyda Yüksel'in cenazesi ailesi tarafından İzmir Adli Tıp Kurumu morgundan alınarak İstanbul'a getirildi . Yüksel için Ümraniye'deki Kazım Karabekir Cemevi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine ailesi, yakınları ve arkadaşları katıldı. Anne Filiz Yüksel'in ayakta durmakta zorluk çektiği görüldü .Dua ve helallik alınmasının ardından cenaze Hekimbaşı mezarlığında toprağa verildi.

Törende konuşan acılı baba Ahmet Yüksel, 'Kızım hayvanları çok seviyordu. Sosyal medyadan köpeği sahiplendiriyordu. İzmir'den birisi aramış "sahipleneceğim" diye. O da İzmir'e gitmiş. Buluşunca 'köpeği eve götüreceğim' diye eve gidiyorlar. Sonra tecavüze yeltenmeye kakınca kızım kendini kurtarmaya çalışıyor. Camları kırıyor sesini duyurmak için. Kızım kendini kurtarmak isterken öldürülüyor. Kolu kopacak kadar kesilmiş" diye konuştu.

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Son dakika haber | İZMİR'DE ÖLDÜRÜLEN CEYDA YÜKSEL SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Kaynak: DHA

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