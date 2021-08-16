Son dakika haber! İzmir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 20 şüpheli yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber! İzmir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 20 şüpheli yakalandı

Son dakika haber! İzmir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 20 şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre İzmir'de 14 ilçede düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 20 şüpheli yakalandı.

İzmir'de 14 ilçede düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 20 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bayındır, Bergama, Beydağ, Çeşme, Foça, Dikili, Menderes, Menemen, Ödemiş, Kemalpaşa, Seferihisar, Torbalı, Tire ve Kiraz ilçelerinde narkotik köpeklerinin de katıldığı drone destekli uyuşturucu operasyonları düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda 2 bin 459 kök hint keneviri, 2 bin 708 gram esrar, 23 sentetik hap, 3 gram bonzai, 2 av tüfeği ile 20 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 20 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Son dakika haber! İzmir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 20 şüpheli yakalandı
Son dakika haber! İzmir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 20 şüpheli yakalandı
Son dakika haber! İzmir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 20 şüpheli yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış

Son Dakika | İstanbul Havalimanı'nda operasyon: Uyuşturucu yapımında kullanılan 4,3 ton madde ele geçirildi (1)
Son Dakika | İstanbul Havalimanı'nda operasyon: Uyuşturucu yapımında kullanılan 4,3 ton madde ele geçirildi (1)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mahmut Özer Ziya Selçuk Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hande Erçel Bülent Ersoy Şahan Gökbakar Berdan Mardini
Spor Mesut Özil Mete Gazoz Rıza Kayaalp Abdullah Avcı Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber! İzmir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 20 şüpheli yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.08.2021 13:31:42. #1.13#

title