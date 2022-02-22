Son dakika haber... İzmir'de bir evde çok sayıda silahla FETÖ yayınları ele geçirildi - Haberler
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Son dakika haber... İzmir'de bir evde çok sayıda silahla FETÖ yayınları ele geçirildi

AA, Şafak Yel - Güncel
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Son dakika haber... İzmir'de bir evde çok sayıda silahla FETÖ yayınları ele geçirildi

Gelen son dakika haberlerine göre İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda çok sayıda silah ile Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ait yayınlar ele geçirildi.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda çok sayıda silah ile Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ait yayınlar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kaymakçı Mahallesi'nde H.Ç'ye ait evde çok sayıda silah ve FETÖ yayınları olduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramada 23 av tüfeği, 10 tabanca, 2 kalem tabanca, 4 kurusıkı tabanca, havalı tabanca, samuray kılıcı, subay kılıcı, 2 kılıç, 3 pala ve çok sayıda fişek ile terör örgütü FETÖ'ye ait 64 kitap, 48 CD, 21 kaset ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelere el konulurken soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

AA / Şafak Yel - Güncel

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