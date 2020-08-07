Son dakika haber: İSTANBUL KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI ERSOY TÜRK ALMAN ÜNİVERSİTESİNİ ZİYARET ETTİ
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Son dakika haber: İSTANBUL KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI ERSOY TÜRK ALMAN ÜNİVERSİTESİNİ ZİYARET ETTİ

Son dakika haberleri: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Beykoz da bulunan Türk Alman Üniversitesine bir ziyaret gerçekleştirdi.

07.08.2020 12:53 | Son Güncelleme: 07.08.2020 13:53

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Beykoz da bulunan Türk Alman Üniversitesine bir ziyaret gerçekleştirdi. Bakan Ersoy, ziyaretinde üniversite yetkilileri ile görüştükten sonra deprem simülasyon binasını inceledi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türk-Alman Üniversitesini ziyaret etti. Sabah saatlerinde üniversitenin Beykoz'da ki yerleşkesinde gerçekleştirilen ziyarette Ersoy'a üniversite Rektörü Prof. Dr. Halil Akkanat ile birlikte bir çok öğretim görevlisi eşlik etti. Bakan Ersoy, ziyaretinde üniversite yetkilileri ile görüştükten sonra deprem simülasyon binasını inceledi.

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Son dakika haber: İSTANBUL KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI ERSOY TÜRK ALMAN ÜNİVERSİTESİNİ ZİYARET ETTİ

Kaynak: DHA

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