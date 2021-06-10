Son dakika haber... İstanbul kaçak ilaç operasyonu: 4 gözaltı
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Son dakika haber... İstanbul kaçak ilaç operasyonu: 4 gözaltı

Son dakika haber... İstanbul kaçak ilaç operasyonu: 4 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberine göre İstanbul merkezli 4 ilçede düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, ölümcül risk taşıdığı tespit edilen zayıflama çayı ile cinsel güç arttırıcı ürünlerin de bulunduğu 235 bin ilaç ele geçirildi.

İstanbul merkezli 4 ilçede düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, ölümcül risk taşıdığı tespit edilen zayıflama çayı ile cinsel güç arttırıcı ürünlerin de bulunduğu 235 bin ilaç ele geçirildi. Olayla bağlantılı 4 şüpheli yakalandı.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, birbiriyle bağlantılı çok sayıda taşeron şirket kurup ilaç sanayisinde kullanılan ham madde ithalatı yapan bir şebeke tespit etti.

Yaklaşık 6 ay teknik ve fiziki takip yapan ekipler, şebekenin bu ilaçları internet siteleri üzerinden ve aktarlarda satışa çıkardığını belirledi.

Yürütülen soruşturma kapsamında Küçükçekmece'de 4 işyeri, Bağcılar'da 2 ev, Esenler'de 1 işyeri ve Büyükçekmece ilçesinde 1 daire olmak üzere 4 ilçede toplam 8 adres tespit edildi. Belirlenen adreslere 4 Haziran'da baskın düzenleyen Kaçakçılık Polisi, operasyonda 216 bin 900 adedi zayıflama, 18 bin 125 adedi ise cinsel gücü artırıcı olmak üzere 235 bin 25 adet hap, 6 kilo obezite tedavisinde ve kilo dengesini korumada kullanılan kimyasal madde, 84 kavanoz ve 49 kutu zayıflama çayı ile ilaç imalatında kullanılan makine ve malzemeler ele geçirildi. El konulan ürünlerin piyasa değerinin

2 milyon 500 bin lira civarında olduğu kaydedilirken, baskınlarda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Yakalanan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - İSTANBUL

Son dakika haber... İstanbul kaçak ilaç operasyonu: 4 gözaltı
Son dakika haber... İstanbul kaçak ilaç operasyonu: 4 gözaltı
Son dakika haber... İstanbul kaçak ilaç operasyonu: 4 gözaltı
Son dakika haber... İstanbul kaçak ilaç operasyonu: 4 gözaltı
Son dakika haber... İstanbul kaçak ilaç operasyonu: 4 gözaltı
Son dakika haber... İstanbul kaçak ilaç operasyonu: 4 gözaltı
Son dakika haber... İstanbul kaçak ilaç operasyonu: 4 gözaltı
Son dakika haber... İstanbul kaçak ilaç operasyonu: 4 gözaltı
Son dakika haber... İstanbul kaçak ilaç operasyonu: 4 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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