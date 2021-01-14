Gaziosmanpaşa'da iki katlı metruk binada yangın çıktı
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Gaziosmanpaşa'da iki katlı metruk binada yangın çıktı

14.01.2021 23:50 | Son Güncelleme: 14.01.2021 23:56
Gaziosmanpaşa'da iki katlı metruk binada yangın çıktı

GAZİOSMANPAŞA'da iki katlı metruk binanın çatısından alevler yükseldi.

GAZİOSMANPAŞA'da iki katlı metruk binanın çatısından alevler yükseldi. Kısa sürede çatıyı saran yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. 

Yangın 22.30 sıralarında Merkez Mahallesi'nde bulunan iki katlı metruk bir binada çıktı. İddiaya göre, Akasya Sokak'ta bulunan iki katlı binanın çatısından dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinleri itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangının çıktığı binanın hemen yanında bulunan 4 katlı binada yaşayan vatandaşlar alevlerin sıçramasından endişe duydu. Pencerelerini kapatan bina sakinleri dumanın evlerine girmesini engelledi. İtfaiye ekipleri tarafından kısa sürede yangın kontrol altına alınırken, bina sakinleri rahat bir nefes aldı. Yangında iki katlı binanın çatısı kullanılamaz hale gelirken o anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.


- İstanbul
Gaziosmanpaşa'da iki katlı metruk binada yangın çıktı
Gaziosmanpaşa'da iki katlı metruk binada yangın çıktı
Gaziosmanpaşa'da iki katlı metruk binada yangın çıktı
Gaziosmanpaşa'da iki katlı metruk binada yangın çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Vedat BAYRAKTAR

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