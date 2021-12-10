Son dakika haber... İstanbul'daki gece kulübüne düzenlenen terör saldırısının zanlısı Kırgızistan'da yakalandı - Haberler
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Son dakika haber... İstanbul'daki gece kulübüne düzenlenen terör saldırısının zanlısı Kırgızistan'da yakalandı

Son dakika haber... İstanbul'daki gece kulübüne düzenlenen terör saldırısının zanlısı Kırgızistan'da yakalandı
AA / Nazir Aliyev Tayfur - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi, İstanbul'da bir gece kulübüne terör saldırısı gerçekleştiren zanlının Kırgızistan'da düzenlenen operasyonda yakalandığını duyurdu.

İSTANBUL (AA) - Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi, İstanbul'da bir gece kulübüne terör saldırısı gerçekleştiren zanlının Kırgızistan'da düzenlenen operasyonda yakalandığını duyurdu.

Milli Güvenlik Devlet Komitesinden yapılan yazılı açıklamada, terörle mücadele operasyonu sonucunda yabancı uyruklu zanlı M.Ş.R'nin gözaltına alındığı belirtildi.

İstihbarat tarafından gözaltına alınan kişinin, İstanbul'da 2017'de bir gece kulübünde 18 ülkeden 39 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısının zanlısı olduğunun tespit edildiği aktarıldı.

İstanbul Ortaköy'de 2017'de gece kulübüne düzenlenen saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

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AA / Nazir Aliyev Tayfur - Son Dakika Haberleri

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