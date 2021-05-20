Son dakika haber! İstanbul'da zincirleme kazada genç kadın şok yaşadı

Son dakika haberler... Kağıthane'de boş yolda kiralık araçla süratli bir şekilde gittiği esnada yanlış yerden geçiş yapan sürücü, zincirleme kazaya neden oldu.

Kağıthane'de boş yolda kiralık araçla süratli bir şekilde gittiği esnada yanlış yerden geçiş yapan sürücü, zincirleme kazaya neden oldu. Kazada 2 kişi yaralanırken, kullanılamaz hale gelen araçtaki genç kadın kazanın şokunu atlatmaya çalıştı.

Kaza, geçtiğimiz hafta salı günü saat 13.00 sıralarında Kağıthane Merkez Mahallesi Bağlar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tam kapanmanın uygulandığı sokağa çıkma kısıtlamasında kiraladığı Hyundai i20 marka 34 DN 333 plakalı otomobille seyir halinde olan Hamit Cemali Halaç (23), kavşağa geldiği esnada süratli bir şekilde yanlış yerden geçiş yaptı. Otomobil sürücüsü o esnada Semih Karaağaçlı (23) idaresindeki Volkswagen Caddy marka 34 GV 9126 plakalı hafif ticari araca sert bir şekilde çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan araç, Mesut Karamuk (46) idaresindeki Renault Symbol marka 34 TBT 20 plakalı ticari taksiye çarptı. Zincirleme kazada Halaç'ın aracındaki Hüma Ayyürek (19) ve sürücü Karaağaçlı hafif şekilde yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Genç kız kazanın şokunu atlatmaya çalıştı

Kısa sürede olay yerine gelen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. Kazaya neden olan araçtaki Ayyürek, bir süre kazanın şokunu atlatmaya çalıştı. Vatandaşların ve arkadaşının yardımcı olduğu genç kız ve sürücü Karaağaçlı'ya olay yerine gelen ambulansta sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. Polis ekiplerinin çalışmasının ardından araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı