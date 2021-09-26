İSTANBUL (AA) - İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, piyasaya uyuşturucu madde sürme hazırlığında olan 3 kişi yakalandı.

Şüphelilerin aracında yapılan aramada bagaj bölümünde oluşturulan özel bir bölmeye gizlenmiş 101 bin extacy hap ele geçirildi.

Şüphelilerden H.C. ve S.C.D. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, K.E.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.