Son dakika haber | İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber | İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

AA / Andaç Hongur Erpehlivan - Haberler | Güncel
Son dakika haber | İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Son dakika haberi... İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

İSTANBUL (AA) - İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, piyasaya uyuşturucu madde sürme hazırlığında olan 3 kişi yakalandı.

Şüphelilerin aracında yapılan aramada bagaj bölümünde oluşturulan özel bir bölmeye gizlenmiş 101 bin extacy hap ele geçirildi.

Şüphelilerden H.C. ve S.C.D. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, K.E.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / Andaç Hongur Erpehlivan - Son Dakika Haberleri
Karnından basket topu büyüklüğünde tümör çıkarıldı

Karnından basket topu büyüklüğünde tümör çıkarıldı

 Meteoroloji uzmanlarına göre bu kış İstanbul'da yoğun kar yağışı bekleniyor

Meteoroloji uzmanlarına göre bu kış İstanbul'da yoğun kar yağışı bekleniyor

 Yaz geri dönüyor! İstanbul'da 17 dereceye kadar düşen sıcaklık hafta sonu 26 dereceye kadar çıkacak

Yaz geri dönüyor! İstanbul'da 17 dereceye kadar düşen sıcaklık hafta sonu 26 dereceye kadar çıkacak
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Sezai Temelli Binali Yıldırım Mevlüt Çavuşoğlu Muhammed Ali Fatih Erbakan
Magazin Müge Anlı Oğuzhan Koç Gülben Ergen
Spor Marcao Mesut Özil Mehmet Topal Cüneyt Çakır Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Rüya Tabirleri Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Münir Karaloğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haber | İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.09.2021 10:20:23. #1.11#