Son dakika haber | İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 1 kilo kokain ele geçirildi
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Son dakika haber | İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 1 kilo kokain ele geçirildi

02.03.2021 07:17 | Son Güncelleme: 02.03.2021 07:24
Son dakika haber | İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 1 kilo kokain ele geçirildi

Bir son dakika haberine göre Buğra AKAY / İSTANBUL DHAİstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Kağıthane, Bayrampaşa ve Sarıyer'de torbacı olarak tabir edilen sokakta uyuşturucu satıcılığı yapanlara yönelik eş zamanlı daha önce belirledikleri adreslere operasyon düzenlendi.

Buğra AKAY/ İSTANBUL DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Kağıthane, Bayrampaşa ve Sarıyer'de torbacı olarak tabir edilen sokakta uyuşturucu satıcılığı yapanlara yönelik eş zamanlı daha önce belirledikleri adreslere operasyon düzenlendi. 

Operasyona özel harekat polisleri de destek verdi. Operasyon kapsamında Sarıyer, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde bulunan 2 katlı bir binanın en üst katına giren polis ekipleri içeride bir süre arama yaptı. Operasyonun bir diğer adresi de Kağıthane, Harmantepe Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir binadaki daireye giren polis ekipleri içeride arama yaptı. 

1 KİLO KOKAİN ELE GEÇİRİLDİ

Polis ekiplerinin yaptığı aramada dairede 1 kilo kokain, tabanca ve hassas terazi ele geçirildi. Baskın yapılan dairede yakalanan şüphelinin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

 


Son dakika haber | İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 1 kilo kokain ele geçirildi
Son dakika haber | İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 1 kilo kokain ele geçirildi
Son dakika haber | İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 1 kilo kokain ele geçirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Soner HASIRCIOĞLU

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