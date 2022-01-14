Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 8 kişi yakalandı
İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.
İSTANBUL (AA) - İstanbul'da terör örgütü Pkk'ya yönelik eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte PKK adına faaliyette bulundukları belirlenen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.
Soruşturma kapsamında 10 ilçede 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 8 şüpheliyi gözaltına aldı.
Adreslerdeki aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.