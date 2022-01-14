Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 8 kişi yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 8 kişi yakalandı

AA - Haberler | Güncel

İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da terör örgütü Pkk'ya yönelik eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte PKK adına faaliyette bulundukları belirlenen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında 10 ilçede 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 8 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerdeki aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 8 kişi yakalandı

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 8 kişi yakalandı

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 8 kişi yakalandı

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 8 kişi yakalandı

Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Gayretlerimiz olmasaydı göç krizi daha fazla derinleşecek, can kayıpları artacak, terör daha da azacak, istikrarsızlık çok...

Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gayretlerimiz olmasaydı göç krizi daha fazla derinleşecek, can kayıpları artacak, terör daha da azacak, istikrarsızlık çok...

 Sahte dolarla Almanya'ya gitmek isteyen şahıs, İstanbul Havalimanı'na kadar gidebildi

Sahte dolarla Almanya'ya gitmek isteyen şahıs, İstanbul Havalimanı'na kadar gidebildi

 Son dakika haber... Suriye'nin Azez ilçesinde bombalı terör saldırısında 1 kişi öldü

Son dakika haber... Suriye'nin Azez ilçesinde bombalı terör saldırısında 1 kişi öldü

AA - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title