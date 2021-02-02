Son dakika haber! İstanbul'da oto tamirhanesinde yangın
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Son dakika haber! İstanbul'da oto tamirhanesinde yangın

02.02.2021 10:57 | Son Güncelleme: 02.02.2021 11:00
Son dakika haber! İstanbul'da oto tamirhanesinde yangın

Son dakika gündem haberi... Kağıthane'deki bir oto tamirhanesinde çıkan yangında iş yeri ile 3 araç zarar gördü.

Kağıthane'deki bir oto tamirhanesinde çıkan yangında iş yeri ile 3 araç zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, Yeşilce Mahallesi'nde bulunan Eski Seyrantepe Oto Sanayi Sitesi'nde, 4 katlı binanın giriş katındaki oto tamirhanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında iş yeri ile içeride bulunan biri lüks, 3 araçta hasar oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Gökmen

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