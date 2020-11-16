Son dakika haber | İstanbul'da Kovid-19 salgınıyla mücadele çalışmaları
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Son dakika haber | İstanbul'da Kovid-19 salgınıyla mücadele çalışmaları

16.11.2020 20:09 | Son Güncelleme: 16.11.2020 20:12
Son dakika haber | İstanbul'da Kovid-19 salgınıyla mücadele çalışmaları

Son dakika haber... İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, ilçe belediye başkanları ve İl Sağlık Müdürü ile kapsamlı bir toplantı yaptıklarını bildirdi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, ilçe belediye başkanları ve İl Sağlık Müdürü ile kapsamlı bir toplantı yaptıklarını bildirdi.

Vali Yerlikaya Twitter hesabından, toplantıya ilişkin bilgi vererek, "Koronavirüs mücadelesinde yerel yönetimlerin uygulama ve destekleri önemli. Hep birlikte başaracağız. Hepimizin vazgeçilmezi maske, mesafe ve temizlik." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Erkeç

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