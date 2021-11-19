İSTANBUL'DA DEAŞ OPERASYONU; 9 GÖZALTI - Haberler
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İSTANBUL'DA DEAŞ OPERASYONU; 9 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İSTANBUL'da, DEAŞ terör örgütüne yönelik 9 ilçede 9 adrese operasyon düzenledi.

İSTANBUL'da, Deaş terör örgütüne yönelik 9 ilçede 9 adrese operasyon düzenledi. Operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı. Baskın anı kameralarca görüntülendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütüne yönelik sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Bağcılar, Başakşehir, Esenyurt, Fatih, Sancaktepe, Ümraniye, Zeytinburnu, Bahçelievler ve Küçükçekmece'de tespit edilen 9 adrese düzenlenen baskında 9 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon anları kameralarca görüntülendi.

İSTANBUL'DA DEAŞ OPERASYONU; 9 GÖZALTI

İSTANBUL'DA DEAŞ OPERASYONU; 9 GÖZALTI

İSTANBUL'DA DEAŞ OPERASYONU; 9 GÖZALTI

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