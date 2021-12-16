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Son dakika haberi... İsrail, Şam Havalimanı'na 8 füze fırlattı: 1 ölü

İhlas Haber Ajansı / Erhan Altıparmak - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre - İsrail, Şam Havalimanı'na 8 füze fırlattı: 1 ölü Rusya tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in F-16 savaş uçaklarıyla Şam Havalimanı'na 8 seyir füzesi fırlattığı ve saldırı sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

- İsrail, Şam Havalimanı'na 8 füze fırlattı: 1 ölü

MOSKOVA - Rusya tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in F-16 savaş uçaklarıyla Şam Havalimanı'na 8 seyir füzesi fırlattığı ve saldırı sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi tarafından yapılan açıklamada, İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait 4 adet F-16 tipi savaş uçağının, Suriye'nin başkenti Şam'a seyir füzeleriyle saldırı gerçekleştirdiği bildirildi.

Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Vadim Kulit yaptığı açıklamada, "İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait 4 adet F-16 savaş uçağı Şam Havalimanı'na 8 seyir füzesiyle saldırı düzenledi. Suriye Hava Savunması, Pantsir-S sistemleriyle İsrail uçaklarının fırlattığı 7 füzeyi imha etti. Hava saldırısı sonucunda bir maddi varlıklar deposu hasar gördü, 1 kişi hayatını kaybetti" dedi.

Son dakika haberi... İsrail, Şam Havalimanı'na 8 füze fırlattı: 1 ölü

Son dakika haberi... İsrail, Şam Havalimanı'na 8 füze fırlattı: 1 ölü

Son dakika haberi... İsrail, Şam Havalimanı'na 8 füze fırlattı: 1 ölü

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İhlas Haber Ajansı / Erhan Altıparmak - Son Dakika Haberleri

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