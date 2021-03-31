Son dakika haber... İsrail Cumhurbaşkanı Rivlin, partilere koalisyon hükümetinin kurulması için ittifak çağrısı yaptı

Son dakika habere göre İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, tüm siyasi partilere 23 Mart'ta yapılan seçimlerin ardından zorlaşan koalisyon hükümetinin kurulabilmesi için ittifak çağrısında bulundu.

İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, tüm siyasi partilere 23 Mart'ta yapılan seçimlerin ardından zorlaşan koalisyon hükümetinin kurulabilmesi için ittifak çağrısında bulundu.

Rivlin, Batı Kudüs'te yer alan Cumhurbaşkanlığında İsrail Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Uzi Vogelman'ı kabul etti.

Görüşmede Vogelman, 23 Mart'ta yapılan erken seçimlerin kesin sonuçlarını İsrail Cumhurbaşkanı'na iletti.

İsrail Cumhurbaşkanı Rivlin, görüşmenin ardından Vogelman ile düzenlediği ortak basın toplantısında, koalisyon hükümeti kurulmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Tüm siyasi partilere çağrıda bulunan Rivlin, "Umarım seçilmiş yetkililerimiz, İsrail halkını dinleyecek ve onların alışılmadık ittifak talebini duyacak anlayışta olur." ifadesini kullandı.

Rivlin, koalisyon hükümetini kurma görevini hangi lidere vereceğine ilişkin kararını belirlemek amacıyla 5 Nisan'dan itibaren Meclise giren 13 parti lideriyle görüşecek.

Bu görüşmelerin ardından Rivlin, partilerin önerisi doğrultusunda 7 Nisan'da koalisyon hükümetini kuracak ismi belirleyecek.

İsrail'de 23 Mart'ta erken seçimler yapılmış ancak ne sağ ne de sol blokta yer alan partiler koalisyon hükümetini kurmak için gerekli 61 sandalye sayısına ulaşmıştı.

Bu nedenle ülkeyi yeni bir koalisyon krizinin beklediği yorumları yapılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci