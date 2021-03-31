Son dakika haber... İsrail Cumhurbaşkanı Rivlin, partilere koalisyon hükümetinin kurulması için ittifak çağrısı yaptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber... İsrail Cumhurbaşkanı Rivlin, partilere koalisyon hükümetinin kurulması için ittifak çağrısı yaptı

Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci - Haberler | Güncel
Son dakika haber... İsrail Cumhurbaşkanı Rivlin, partilere koalisyon hükümetinin kurulması için ittifak çağrısı yaptı

Son dakika habere göre İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, tüm siyasi partilere 23 Mart'ta yapılan seçimlerin ardından zorlaşan koalisyon hükümetinin kurulabilmesi için ittifak çağrısında bulundu.

İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, tüm siyasi partilere 23 Mart'ta yapılan seçimlerin ardından zorlaşan koalisyon hükümetinin kurulabilmesi için ittifak çağrısında bulundu.

Rivlin, Batı Kudüs'te yer alan Cumhurbaşkanlığında İsrail Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Uzi Vogelman'ı kabul etti.

Görüşmede Vogelman, 23 Mart'ta yapılan erken seçimlerin kesin sonuçlarını İsrail Cumhurbaşkanı'na iletti.

İsrail Cumhurbaşkanı Rivlin, görüşmenin ardından Vogelman ile düzenlediği ortak basın toplantısında, koalisyon hükümeti kurulmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Tüm siyasi partilere çağrıda bulunan Rivlin, "Umarım seçilmiş yetkililerimiz, İsrail halkını dinleyecek ve onların alışılmadık ittifak talebini duyacak anlayışta olur." ifadesini kullandı.

Rivlin, koalisyon hükümetini kurma görevini hangi lidere vereceğine ilişkin kararını belirlemek amacıyla 5 Nisan'dan itibaren Meclise giren 13 parti lideriyle görüşecek.

Bu görüşmelerin ardından Rivlin, partilerin önerisi doğrultusunda 7 Nisan'da koalisyon hükümetini kuracak ismi belirleyecek.

İsrail'de 23 Mart'ta erken seçimler yapılmış ancak ne sağ ne de sol blokta yer alan partiler koalisyon hükümetini kurmak için gerekli 61 sandalye sayısına ulaşmıştı.

Bu nedenle ülkeyi yeni bir koalisyon krizinin beklediği yorumları yapılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Joe Biden Ömer Çelik Mustafa Şentop Binali Yıldırım
Magazin Sezen Aksu Türkan Şoray Merve Dizdar Farah Zeynep Abdullah
Spor Ozan Tufan Burak Yılmaz Abdullah Avcı Hamza Hamzaoğlu Servet Yardımcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Letonya Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber... İsrail Cumhurbaşkanı Rivlin, partilere koalisyon hükümetinin kurulması için ittifak çağrısı yaptı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.3.2021 17:06:37. #1.14#
title